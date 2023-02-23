ملتقى التوظيف يوفر 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الخميس، تنظيم ملتقى توظيف، الخميس المقبل يوفر فرص عمل لذوي الهمم، ودعت من يرغب في وظيفة أن يقوم بتسجيل بياناته على الرابط الإلكتروني، والتواجد من الصباح الباكر في الملتقى.

وقال البيان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ستنظم ملتقى توظيف "لذوى الهمم"، يوم الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023 بأحد فنادق مصر الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وبحسب البيان أوضح أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن الملتقى تنظمه المديرية بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، ويوفره (1503) فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص في مجالات: السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية وتجارية، وذلك على مهن (محاسب – إدارى – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – افراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى - فنى سكريت– فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربى وانجليزى – مراقب - امين صندوق).



وأشار وكيل المديرية إلى أنه سيتم استقبال الراغبين في العمل بالفندق يوم الخميس المقبل الموافق 2/ 3/ 2023، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء.