الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان

محصول الكتان
محصول الكتان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
مراعاة المحصول في فترة التزهير:
• تقليع النباتات غير الممثلة للصنف المنزرع (الغريبة)
• الاستمرار في مقاومة الحشائش إن وجدت
• مداومة عملية الري
• إضافة الدفعة الثالثة والأخيرة من التسميد الأزوتى في أراضي الوادي إذا لزم الأمر
• ملاحظة ظهور أي أعراض مرضية خلال هذا الشهر خاصة مرض صدأ الكتان وأعراضه: 
الظهور على شكل بثرات لونها برتقالي على الأسطح السفلية للأوراق، ثم تظهر على الأسطح العلوية، ويمكن للفطر المسبب أن يصيب السيقان والكبسولات وفي حالات الإصابة الشديدة يظهر النبات وكأنه ملون باللون البرتقالي، وتميل البثرات التي تظهر على الساق إلي الاستطالة في نهاية الموسم، يتحول لون البثرات من اللون البرتقالي إلي اللون البني. 
المقاومة: 
الطريقة المثلى لمقاومة هذا المرض هي زراعة الأصناف المقاومة. 
وجود الحشائش والنباتات الغريبة ينعكس سلبيا على عملية التعطين واستخلاص الألياف فيما بعد
كل التقاوي للأصناف المحلية مقاومة لمرض الصدأ.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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