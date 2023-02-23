روسيا: الغرب جعل من أوكرانيا مسرحًا للعمليات العسكرية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا دعت الولايات المتحدة والناتو لتوقيع ضمان الأمن في نهاية 2021، وتم منح الجميع مبادرة للصلح.

لو كانت حلول روسيا نوقشت لما وصلنا للوضع الحالي

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أنه تم الرد على مبادرة الصلح بكل عجرفة من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الحلول لوكانت قد نوقشت لما كنا في الوضع الحالي.

وتابع، أن الغرب جعل من أوكرانيا مسرحًا للعمليات العسكرية بالقرب من حدود روسيا، متسائلًا هل نصدق أن الجهات الغربية تبحث عن السلام.

وأكد أن أوكرانيا منذ الأسابيع الأولى للحرب أهدرت ما لديها من أسلحة والغرب يوفر الأسلحة لكييف والمعلومات الاستخباراتية وتحديد المواقع التي يتم ضربها والتحالفات قد كشفت عن وجهها الحقيقي وتسليح أوكرانيا يهدف لهزيمة روسيا استراتيجيا.