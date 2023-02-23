الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تقدم 330 مليون دولار للمساعدة فى تطوير نظام التأمين الشامل في مصر

السفير الياباني بالقاهرة
السفير الياباني بالقاهرة

عقدت سفارة اليابان بالقاهرة، أمس الأربعاء احتفالا بمناسبة اليوم الوطني لليابان، حيث رحب سفير اليابان لدى القاهرة أوكا هيروشي، في كلمة له خلال الاحتفال بالضيوف على انضمامهم للاحتفال باليوم الوطني، عيد ميلاد إمبراطور اليابان الذي سيبلغ من العمر 63 عامًا اليوم.

وتابع السفير الياباني: في مقر إقامتي توجد صورة بالأبيض والأسود لنحو 30 وفدًا من الساموراي، تم التقاطها عام 1862، عندما زاروا القاهرة، لقد وقفوا على خلفية الأهرامات وأبو الهول، وكانوا مرعوبين بشكل واضح من أقدم حضارة للبشرية.

وأكد السفير الياباني على عمق العلاقات المصرية اليابانية، قائلا: منذ اللقاء الأول بين البلدين قبل 160 عامًا، استمرت صداقتنا في التطور لتصبح شريكًا ممتازًا عندما عدت إلى القاهرة لأول مرة منذ عام 1983، تأثرت بالتطور الملحوظ في بناء البنية التحتية أثناء غيابي شبكات الطرق السريعة الممتازة تتقاطع في البلاد ونوعية المياه الجيدة تمكنني من الاستمتاع بالسلطة المورقة دون أي قلق بشأن المياه ومع ذلك، ظل هناك شيئان على حالهما، وهما الازدحام على الطرق وكرم الضيافة من الشعب المصري.

وتابع: "منذ وصولي إلى القاهرة، وجدت الكثير من آثار الصداقة الوثيقة بين اليابانيين والمصريين، دار الأوبرا، جسر السلام فوق قناة السويس، مستشفى الأطفال في أبو الريش، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مترو الخط 4، والمتحف المصري الكبير، القائمة طويلة وتتوسع".

وأشار السفير الياباني إلي أنه وقع اليوم، اتفاقية EN مع وزير التعاون الدولي لتقديم دعم للميزانية بقيمة 330 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تطوير نظام التأمين الشامل في مصر، لافتا إلى أنه في مارس من العام الماضي، دعمت اليابان الإصدار الأول لسندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار من قبل الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

اليابان السفارة اليابانية مصر اليوم الوطني احتفالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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