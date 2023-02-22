إبراهيم حسن: سنتصدى لمحاولات هدم استقرار المصرى

حرص إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، على توجيه كلمة إلى خفافيش الظلام على حد تعبيره التي تريد إسقاط الفريق، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا ومن يتبعهم يحلمون بالتواجد في إدارة النادي المصري أو في أي منصب داخل النادي وأنه لن يفيدكم هدم استقرار الفريق لأن المتضرر هو النادي المصري بأكمله.

وأوضح في تصريحات اليوم أن الجهاز الفني سيتصدى لأي محاولات تستهدف تفكيك وحدتنا وسنعمل بكل جهد من أجل تحقيق رغبات جماهير المصري الوفية.

وتابع أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على بناء فريق وأننا حضرنا في وقت صعب ولم نمتلك رفاهية الوقت للتحضير والعمل، ولكن علاقتنا بأهلنا فى بورسعيد تجعلنا نتحمل الكثير من أجل النادي المصري، لافتًا إلى أن من أفضل القرارات التواجد فى بورسعيد وحققنا إيجابيات عديدة من بعد مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب فترة تدريب اللاعبين وسط جماهير بورسعيد وأهل المدينة الباسلة "الطيبين".

واختتم أن اللاعبين استشعروا الحالة التى تعيشها جماهير بورسعيد التي أدت لخلق دوافع رائعة وزادت من تركيزهم لتحسين وضع الفريق وهو ما ظهر عليهم أمام بيراميدز خلال مباراة اليوم.