شعبة الدواجن: طرح 100 ألف طن دواجن مستوردة سيجبر التاجر «الجشع» لخفض الأسعار

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن جهود الدولة في التعامل مع ارتفاع أسعار الدواجن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق، مستوردة من البرازيل، وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 35%، موضحًا أنه لولا شهر رمضان لم نكن لنستورد، لأنه لا توجد لدينا أزمة في الدواجن.

وأضاف أن أى دولة في العالم تستورد بنسبة 10 أو 15%، لافتًا إلى أن 100 ألف طن تكفي شهرًا، وسيضطر أصحاب النفوس الضعيفة، والتاجر الجشع لتخفيض الأسعار.

وأكد سامح السيد، أن طرح الدواجن المستوردة يساهم في استقرار السوق الفترة القادمة، موضحًا أن هذه الدواجن لن تباع إلا بالمشاريع الخاصة بالوزارة ومنافذ أمان والقوات المسلحة، وسيصبح سعر الكيلو 90 جنيهًا للمستهلك، لافتًا إلى أننا مرتبطون بالأسعار العالمية.

وأوضح أنه عقدنا اجتماعًا اليوم مع المسئولين بالزراعة لبحث المعروض من الذرة الصفراء وتوفير الأعلاف، مؤكدًا أن إنتاج الذرة الصفراء سيقلل الفجوة الاستيرادية.