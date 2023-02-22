الأمم المتحدة: ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدتها وحدودها المعترف بها دوليًا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية تشكل ذكرى قاتمة لأوكرانيا، والمجتمع وتمثل وصمة عار للمجتمع الدولي وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وتأثيرها يتخطى أوكرانيا.

ميثاق الأمم المتحدة يمنع استخدام أي دولة للقوة على أخرى بطريقة لا تتماشى معه

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أن اعتداء روسيا على أوكرانيا يتحدى مبادئ نظامنا الذي قام على تعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه يمتنع استخدام القوة على أي دولة بأي طريقة لا تتماشى مع مقاصد الأمم المتحدة.

وتابع أن الجمعية العامة عالجت محاولة أن يضم الاتحاد الروسي أربع مناطق بشكل غير قانوني من الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أنه لا يجوز ضم أو السيطرة على أراضي دولة أخرى باستخدام القوة أو التلويح باستخدامها.

وأكد أن موقف الأمم المتحدة واضح ونحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدتها وحدودها المعترف به دوليًا.