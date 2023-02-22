فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلى

طالب السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في دورة غير عادية بأسرع وقت ممكن لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة إن طلب عقد الاجتماع جاء بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعليمات من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وأوضح السفير اللوح أن الاجتماع العاجل سيبحث أيضًا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه اليوم الأربعاء ارتكاب مجزرة بشعة فى نابلس، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

وقال السفير اللوح إنه لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.

الجامعة العربية تحمل إسرائيل تداعيات مجزرة «نابلس»

وفى وقت سابق من اليوم، عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس اليوم الأربعاء.

وحمل الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبوعلي في بيانه، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسئولية عن هذه المجزرة الرهيبة والجريمة النكراء، والتي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإمعانًا في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، باقتحام المدن الفلسطينية، واستمرارًا لمسلسل هدم البيوت والقتل اليومي بالإعدام الميداني للأبرياء والمدنيين والأطفال وكبار السن والطواقم الطبيّة والصحفيّة.

وحملت الأمانة العامة سلطات الاحتلال المسئولية المباشرة عن تداعيات هذا العدوان والجرائم على الوضع المتفاقم والمتفجر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك إفشال الجهود والمساعي المبذولة لتفادي المزيد من التدهور بوقف مسلسل الاعتداءات والإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي يدينها ويرفضها المجتمع الدولي.

وأكد الأمين العام المساعد أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يوميًا في تحدٍ سافرٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.