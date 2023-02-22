المؤتمر العلمي الثامن بجامعة سوهاج يناقش «مستقبل النانو تكنولوجي في مصر»

واصل المؤتمر العلمي الثامن "الدولي الثالث" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، فعالياته بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بمشاركة ٣٦ جامعة مصرية وعربية وإفريقية، حيث تم عقد محاضرة علمية تحت عنوان "مستقبل النانو تكنولوجي في مصر" حاضر فيها ضيف المؤتمر الدكتور سعيد النشائي أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة واترلو اونتاريو بكندا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على استضافة العلماء في كافة التخصصات لنقل المعرفة والخبرات إلى شباب الباحثين، مشيراً إلى أن مجال النانوتكنولوجي يعد أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أنه تم تنظيم تلك المحاضرة حرصاً على التعريف بالتطورات العلمية المتسارعة، خاصة المتخصصة في مجال تقنية النانو، مضيفاً أن الدكتور سعيد النشائي ناقش خلال المحاضرة مستقبل النانو تكنولوجي في مصر ودورها الهام في التنمية وفي تطبيقات الطاقة والصناعة والطب والصيدلة، كما تضمنت المحاضرة مناقشة امثلة تطبيقية على أهمية النانو تكنولوجي في التنمية المستدامة وتقدم الشعوب لرفع معدل النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أنه شارك بالمحاضرة العلمية كلاً من الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،والدكتور الدرس خلف نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور فهيم حجازي القائم بعمل عميد كلية الآثار، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.