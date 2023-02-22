أحمد الشيخ يجتمع بالعاملين في مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر (صور)

عقد د. أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة اجتماعًا مع العاملين في مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر.

وشهد الاجتماع الوقوف على آخر مستجدات تشغيل مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر، وبحث كافة السبل لرفع مستوى الخدمة والارتقاء بالمنظومة حيث تمت مناقشة كل ما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لزائري المستشفى والمتابعة الدورية لمستلزمات التشغيل وأعمال الصيانة والتأكد المستمر من انضباط سير العمل بالمستشفى لكافة العاملين والأطقم الطبية.

وأكد الشيخ أن الاجتماع يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، بضرورة الاستغلال الأمثل لمنظومة ووحدات الطب الرياضي في مصر وإيجاد حلول مناسبة للنهوض بمنظومة الطب الرياضي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأطلع د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مستجدات عملية إنشاء وتطوير فرع نادي النادي شيراتون، بعد التشغيل التجربيي للنادي وافتتاحه، وذلك على هامش تواجد رئيس الوزراء في افتتاح معرض إكسبو سبورتس 2023، صباح اليوم الأربعاء.

وشرح وزير الشباب إلى رئيس الوزراء مكونات ومنشآت نادي النادي شيراتون، على "ماكيت" للنادي، خاصة بعد الانتهاء من أغلب أعمال المنشآت وافتتاحه بشكل تجريبي للجمهور، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي.

أوضح وزير الشباب أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الامر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

وأضاف الوزير أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

يضم نادي النادي بشيراتون "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات”، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه، واففتاح مؤخرا صالة بولينج على أحدث الأنظمة العالمية ومسجد النادي.