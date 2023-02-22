الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

دفاع زوجة «صيديل حلوان» يطلب حذف كلمة «خائنة»

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع المتهمين بتعذيب ولاء زايد والمعروفة إعلاميا بواقعة صيدلي حلوان.

وطالب دفاع المتهمة الأولى «رماء ح» زوجة المجني عليه صيدلي حلوان، في بداية مرافعة أمام محكمة الجنايات، ببراءة المتهمين، مطالبا بتعديل قيد الوصف في الواقعة، لبطلان أمر الإحالة ومخالفة السير في التحقيقات، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لكافة المتهمين واستجواب المتهمين، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وما تلاها من تحقيقات لانتفاء ركنها المادي وعدم حيازة المتهمين ثمة أسلحة تعدي.

وطلب دفاع المتهمة الأولى "رماء.ح"، زوجة المجني عليه "ولاء زايد"، حذف كلمة "خائنة" التي أطلقها المدعي بالحق المدني على موكلته، كما طلب إثبات أن محامي ولاء زايد أحضر سلاح أبيض "عصا بيسبول"، داخل المحكمة بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى، محمود السايس، ومصطفى حسن مصطفى أبوقورة بمحكمة الاستئناف.

وكشفت تحريات المباحث في حادث «صيدلي حلوان»، والمتهم فيها 7 متهمين، وأحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات، عن سبب ودوافع القضية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بین المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عاما، دكتور صيدلي، وزوجته، حيث طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وردها إلى عصمته.

وذكرت التحريات أن الخلافات استمرت نظرًا لرغبة الطبيب في إقامة زوجته صحبته في المملكة العربية السعودية محل عمله، إلا أنها استمرت في الرفض لرغبتها في العيش بمصر وتربية نجلهما بمصر وإدارة الصيدلية الخاصة به وعدم رغبتها في العيش بعيدا عن أهلها.

جنايات القاهرة دفاع المتهمين صيدلي حلوان المتهمة الأولي خائنة زوجة المجني المستشار علاء الدين سليمان شوقى

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