الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع شخصين وأكثر من 50 مفقوداً في انهيار منجم بالصين

انهيار منجم بالصين
انهيار منجم بالصين

لقي شخصان على الأقل مصرعهم وجرح ستة، فيما فقد 53 آخرون، الأربعاء، في انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وقع الحادث في منجم مفتوح يقع في غرب هذه المنطقة على ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العمامة.
وأوضح التلفزيون "حتى الآن تأكد مقتل شخصين وإصابة ستة، وفقدان 53".
وأوضح التلفزيون أن الانهيار وقع "في منطقة واسعة" من المنجم الذي تشغله شركة "شينجينج كول ماينينج كومباني".
وأوضحت أن الانهيار "تسبب بطمر عمال وآليات" مضيفة أن فرق الإغاثة أرسلت إلى المكان.
وأمر الرئيس الصيني شي جينبيغ السلطات المعنية "بذل المستحيل للبحث عن المفقودين وإغاثتهم" على ما أضاف التلفزيون العام.
وأرسلت ثمانية فرق إغاثة تضم أكثر من 330 عنصرا إلى موقع الحادث، فضلاً عن أكثر من مئة آلية إنقاذ.
تحسنت ظروف السلامة في المناجم الصينية في العقود الأخيرة، وكذلك التغطية الإعلامية للحوادث الرئيسية التي كان يتم تجاهلها سابقًا.

إلا ان حوادث تسجل بانتظام في هذه الأوساط حيث يتم التساهل أحيانا كثيرة ببروتوكولات السلامة خصوصا في المواقع القديمة والنائية.
وكان نحو 40 شخصا يعملون تحت الأرض عندما انهار منجم للذهب في شيجيانغ في شمال غرب البلاد في ديسمبر.
في العام 2021 انقذ 20 عاملا من منجم غمرته المياه في اقليم شانشي في شمال البلاد فيما قتل اثنان.

منجم فحم منغوليا شمال الصين الصين منجم مفتوح منجم

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وائل لطفي

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