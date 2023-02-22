بعد إدعائه تقديم خدمات طبية.. أمن السويس يُلقي القبض على عامل بمحل كشري

ألقت أجهزة الأمن بالسويس القبض علي عامل بمحل كشري، علي خلفية إدعائه تقديم الخدمة الطبية بمركز طبي غير مرخص، يُدار من خلاله وذلك بعد قيام مديرية الصحة بأتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت مديرية الصحة بمحافظة السويس في بيان لها، أن الإجراءات تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وأن مدعي تقديم الخدمة الطبية تم القبض عليه ويجري الآن عرضه علي النيابة العامة.

وتابعت مديرية الصحة، في الساعات الأخيره ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعى، عن قيام عامل بمحل كشري، بدعوة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة إلى الاستفادة من خبرات مركزه الطبي في علاج المواطنين.

وظهر صاحب المركز في صور مرتديًا ملابس الأطباء، وأمامه مجسم لهيكل عظمي و"سماعة" طبية ، معلناً عن تقديم عددًا من الخدمات العلاجية والوصفات الطبية، والبلازما لعلاج الثعلبة وخشونة الركبة، ومشاكل الفقرات، ومفصل الكتف، كما يقدم تمارين الإطالات، والحجامة، والمساج العلاجي، والعناية الكاملة للجسم ، كما أعلن أيضاً عن توصله لعلاج لتليف الرئة بشراب حلبة مغلية بعد أن تبرد محلاة بالعسل ، بغير ذي صفة طبيه.

وعلي الفور ، وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان ، التعليمات لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل فقد نفي الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، حصول عامل الكشري على مؤهل طبي، أو تصريح لممارسة النشاط الطبي من نقابة الأطباء، أو عضويته بالنقابة.