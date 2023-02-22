محافظ أسوان يلتقي وفد السفارة الصينية لزيادة التدفقات السياحية وجذب الاستثمارات

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد السفارة الصينية برئاسة الوزير المفوض Zhang chaoyang، وذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار وقيادات المحافظة.

جاء ذلك في إطار الترويج والتسويق المتميز والجيد للمقومات الاستثمارية والصناعية والسياحية التي تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة، وعلى هامش مشاركتهم في الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبوسمبل.

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عمق العلاقات المصرية الصينية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتقوية هذه العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات، مرحبًا بزيادة تدفقات السياحة الصينية وخاصة في ظل تفرد أسوان بتنوع المنتج والأنماط السياحية المختلفة من السياحات الأثرية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد، بالإضافة إلى توافر مناخ الأمن والأمان.

وعرض محافظ أسوان، المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية لأسوان ولا سيما مع توافر احتياطيات هائلة من الثروات التعدينية والمحجرية، وتعدد مصادر الطاقة، علاوة على البنية التحتية مما جعلها قاعدة جذب للشركات الصينية العاملة فى مجال استخراج المواد الخام، فضلًا عن الموقع الجغرافى المتميز بقربها من الأسواق الإفريقية عبر الموانئ البرية والنهرية.

ولفت إلى أنه جارٍ التجهيز لإنشاء أكبر منطقة لوجستية عالمية بكركر على مساحة ٦٠٠ فدان ضمن مخطط عمراني متكامل على مساحة ٨ آلاف فدان.

من جهته، أعرب رئيس الوفد الصيني عن امتنانه لهذه الزيارة والتي أعطت له والوفد المرافق الفرصة كاملة للإطلاع على الأنماط السياحية المختلفة لأسوان، بجانب تمتعها بالعديد من المقومات الاقتصادية والاستثمارية، مع توافر قاعدة من البنية الأساسية لشبكات الطرق والموانئ والمطارات، وارتباط ذلك بالدول الإفريقية.

وأشاد بعظمة وعراقة الحضارة المصرية التي تتجسد على جدران المعابد التاريخية التي تمتلكها محافظة أسوان، وفي نهاية اللقاء، أهدى المحافظ، الوفد الصيني، هدايا تذكارية فرعونية تقديرًا لروح التعاون بين الشعبين الصديقين.

لقاء محافظ أسوان

لقاء محافظ أسوان