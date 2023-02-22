الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الجدول الرمضاني لملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

الأوقاف
الأوقاف

أعلن الدكتور ماهر علي جبر، مدير مديرية أوقاف قنا، أن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين مشيخة الطرق الصوفية والقطاع الدينى بوزارة الأوقاف، من خلال موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية للطريقة المنظمة للنشاط بموجب خطاب من سيادته يتضمن وقت النشاط واسم القائم عليه ووقت إقامته واسم المسجد، بحيث يقوم رئيس القطاع الدينى بتوجيه تعليماته للمديرية التابع لها المسجد، وذلك على مستوى الجمهورية لتنفيذ النشاط المتفق عليه.

كما تم الاتفاق على مراعاة جميع الضوابط الشرعية فى تنفيذ جميع الأنشطة، بحيث تؤدى دورها المنشود فى البناء الروحى وتزكية النفس وتنمية الحس الإيماني.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

 وفق جدول ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي كالتالي :

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏موضوعات الملتقى ملتقى الفكر عقب صلاة العشاء فضائل رمضان درس العصر درس السهرة إمام المسجد أخلاق الصائمين اليوم الشيخ حجازي محمد فارس إمام المسجد علي جبر وکیل الوزارة اهيم -حسن عمید كلية الدراسات الإسلامية الخميس رمضان ١٤٤٠هـ فضل تلاوة القرآن ٢٢٢٣٣٣٣٣٣ مقرأة الجمهور الجمعة رمضان ١٤٤٠هـ د مضان أحمد عميد ک التأهيل التربوي بجامعة الازهر الشيخ /مصطفی مجدي العبودي إمامخطيب الفتاح ٢٢///٤/١2 إطعام الطعام محمد حجازي إمام وخطيب السبت /د محمد محمود حسن مدرس بالجامعة الشيخ محمد حمدان عبد الظاهر إمام وخطيب رمضان ٤٤٤٠هـ ٢٢٢/٣٣٢٢ الشيخ احجازي محمد رس إمام المسجد الأحد رمضان ٤٤٤٠هـ‏'‏
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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏موضوعات الملتقى ملتقى الفكر عقب صلاة العشاء الشهامة والمروءة والتضحية محمد/ محمود حسن مدرس بالحامعة الشيخ/ اهیم حمادي طاهر علي إمام وخطيب درس العصر آداب العيد اليوم /د محمد محمود عبد الرازق إمام المسجد الأربعاء ١۳رمضان ٤٤٤٠هـ ٢٠1٣/٩/١٩ الشيخ حجازي محمد فارس إمام المسجد درس السهرة أو العشاء إمام المسجد 1 وذلك إضافة إلى القراء ،والمبتهلين وسننشر تباعا بیان الملتقيات الخميس و۹رمضان ٤٤٤٠هـ ٢٠٠٠٠٠٠// الفكرية بجميع المديريات على مستوى الجمهورية‏'‏
الدكتور ماهر علي جبر مدير مديرية أوقاف قنا ملتقى الفكر الرمضاني صلاة التراويح مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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