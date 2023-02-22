الجدول الرمضاني لملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

أعلن الدكتور ماهر علي جبر، مدير مديرية أوقاف قنا، أن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين مشيخة الطرق الصوفية والقطاع الدينى بوزارة الأوقاف، من خلال موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية للطريقة المنظمة للنشاط بموجب خطاب من سيادته يتضمن وقت النشاط واسم القائم عليه ووقت إقامته واسم المسجد، بحيث يقوم رئيس القطاع الدينى بتوجيه تعليماته للمديرية التابع لها المسجد، وذلك على مستوى الجمهورية لتنفيذ النشاط المتفق عليه.

كما تم الاتفاق على مراعاة جميع الضوابط الشرعية فى تنفيذ جميع الأنشطة، بحيث تؤدى دورها المنشود فى البناء الروحى وتزكية النفس وتنمية الحس الإيماني.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وفق جدول ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي كالتالي :