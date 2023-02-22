الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام مشروع رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن بتعليم الغربية

ختام مشروع رفع الوعي
ختام مشروع رفع الوعي المجتمعي

 شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ختام مشروع رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن والتنمية المستدامة للريف المصري، وتفعيل فاعلية " فصل المواطنة"، لتعزيز السلوك القويم المستدام تجاه المواطنة، ونبذ السلوكيات السلبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يقام بمركز مصادر التعلم بالغربية، بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

حضر اليوم الختامي وتوزيع الشهادات، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، مدير البرامج بالمنظمة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، ومدير وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.

ختام مشروع رفع الوعي المجتمعى وبناء المواطن بتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

قائمة مسلسلات رمضان 2023.. خريطة درامية متنوعة وقوية لـ«المتحدة»

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

الجنايات غير مختصة بنظر قضية التحرش عبر «واتساب»

27 فبراير.. نظر إعادة محاكمة البلوجر «لوشا» فى تهمة الخطف

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد قطاع المدن الجامعية

توزيع مساعدات عينية على المناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى نابلس

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من السلام

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل