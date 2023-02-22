ختام مشروع رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن بتعليم الغربية

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ختام مشروع رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن والتنمية المستدامة للريف المصري، وتفعيل فاعلية " فصل المواطنة"، لتعزيز السلوك القويم المستدام تجاه المواطنة، ونبذ السلوكيات السلبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يقام بمركز مصادر التعلم بالغربية، بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

حضر اليوم الختامي وتوزيع الشهادات، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، مدير البرامج بالمنظمة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، ومدير وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.