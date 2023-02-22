الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس المتهمين بقتل عجوز وسرقتها بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطل وزوجته وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل سيدة عجوز والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي المسروقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه وفاة شقيقته ربة منزل "مسنة " داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وعدم وجود بعض المشغولات الذهبية الخاصة بها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية "، وزوجته مقيمان بمحافظة الإسكندرية.  

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبحوزة الأول الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقررا باستئجارهما غرفة بالعقار ملك المجنى عليها قبل الواقعة، وبتاريخ الواقعة صعدا للمجنى عليها وطلبا منها المبيت رفقتها لرعايتها لمرورها بوعكة صحية حيث قام الأول بالتعدى عليها مما أودى بحياتها واستوليا على هاتفها المحمول ومشغولات ذهبية ومبلغ مالى، وأضافا باتفاقهما مع عامل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لمساعدتهما فى بيع المصوغات الذهبية نظير تحصله على مبلغ مالى لكونه على علم أنها من متحصلات جريمة تم إلقاء القبض وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته قرر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، كما أرشدوا عن المصوغات الذهبية طرف مالك محل للمصوغات الذهبية، تم ضبطه وبمواجهته نفى علمه بكونها من متحصلات جريمة. 

كما أرشد الأول والثانية عن مبلغ مالى ودبلة وخاتم ذهب من حصيلة بيعهما للمصوغات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات إدارة البحث الجنائي الإسكندرية التصريح بدفن المشغولات الذهبية تشكيل فريق بحث عاطل وزوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

قائمة مسلسلات رمضان 2023.. خريطة درامية متنوعة وقوية لـ«المتحدة»

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

الجنايات غير مختصة بنظر قضية التحرش عبر «واتساب»

27 فبراير.. نظر إعادة محاكمة البلوجر «لوشا» فى تهمة الخطف

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد قطاع المدن الجامعية

توزيع مساعدات عينية على المناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى نابلس

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من السلام

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل