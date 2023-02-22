حبس المتهمين بقتل عجوز وسرقتها بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطل وزوجته وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل سيدة عجوز والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي المسروقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه وفاة شقيقته ربة منزل "مسنة " داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وعدم وجود بعض المشغولات الذهبية الخاصة بها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية "، وزوجته مقيمان بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبحوزة الأول الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقررا باستئجارهما غرفة بالعقار ملك المجنى عليها قبل الواقعة، وبتاريخ الواقعة صعدا للمجنى عليها وطلبا منها المبيت رفقتها لرعايتها لمرورها بوعكة صحية حيث قام الأول بالتعدى عليها مما أودى بحياتها واستوليا على هاتفها المحمول ومشغولات ذهبية ومبلغ مالى، وأضافا باتفاقهما مع عامل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لمساعدتهما فى بيع المصوغات الذهبية نظير تحصله على مبلغ مالى لكونه على علم أنها من متحصلات جريمة تم إلقاء القبض وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته قرر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، كما أرشدوا عن المصوغات الذهبية طرف مالك محل للمصوغات الذهبية، تم ضبطه وبمواجهته نفى علمه بكونها من متحصلات جريمة.

كما أرشد الأول والثانية عن مبلغ مالى ودبلة وخاتم ذهب من حصيلة بيعهما للمصوغات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.