«التعليم» توجه مديرياتها بإعداد كشوف تفصيلية بالطلاب الموهوبين

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وأكد الوزير أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

وكان قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، في يوم ٩ مارس القادم.

وجاء نص الخطاب: “في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القوات المسلحة؛ ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإيماء إلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (٢٢/٦٢٠) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳؛ بشأن طلب التصديق علي خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمؤشر بشأنها من وزير التعليم، أرجو التنبيه نحو توجيه جميع الإدارات التعليمية لتنفيذ المحاضرة الأولى؛ عن يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك يوم الخميس ۲۰۲۳/۳/۹، بجميع المدارس بمراحلها المختلفة؛ وأن يتم توثيق المحاضرة بفديوهات توضيحية".