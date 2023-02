تساهم في جمع التبرعات.. تقرير بريطاني: احتفالية للملك توت عنخ آمون تنظمها عائلة كارتر

كشف موقع كينت أونلاين البريطاني، النقاب على احتفالية خاصة للملك توت عنخ آمون احتفالا بالذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة، تنظمها عائلة عالم الآثار البريطاني المصري هوارد كارتر، حيث تعرض الاحتفالية الخاصة اكتشاف فرعون مصري يبلغ من العمر 3300 عام، التي من المقرر أن تساهم في جمع التبرعات لدارالمسنين لـ Hospice in the Weald في البلاد.

وقال الموقع، إن الملك توت عنخ آمون أحد أشهر فراعنة مصر القديمة من الأسرة الـ 18، وحاكم مصر وفرعونها خلال الفترة من 1334 إلى 1325 (ق م) من عصر الدولة الفرعونية الحديثة، كما أنه يعد أحد أسرار المصريين القدماء، ويعتبر اكتشاف مقبرته السبب الرئيسي لشهرته، وحكم الملك توت عنخ آمون لمدة 10 سنوات فقط، وتوفي عن عمر يناهز 19 عامًا عام 1323 قبل الميلاد.

وأضاف الموقع البريطاني، أنه في الثلاثة آلاف عام التي حكم فيها الفراعنة مصر، من المحتمل أن يكون عهده من بين أكثر العهود تمييزا، إلا أن اكتشاف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر لمقبرته حدثاً تاريخياً، وفي عام 1922، اكتشف كارتر قبر الملك توت سليمًا، وهو الاكتشاف الذي يعد كنز ثري من الكنوز المصرية القديمة التي تعطى رؤية كاملة عن حياة قدماء المصريين.

احتفالية عائلة كارتر بـ توت عنخ آمون

وبحسب الموقع البريطاني، مضى ابن أخ كارتر بروس لوفجروف، أيامه الأخيرة في رعاية Hospice In The Weald in Pembury، وتقديراً للعناية التي قدمتها دار العجزة لوالده، نظم جيمس ابن لوفجروف معرضاً بعنوان "توت عنخ آمون، "التنقيب في الأرشيف" يضم بعض السجلات الشخصية الرائعة لهوارد كارتر عن اكتشافه وأسرار وغموض ولعنة المقبرة التي يتم تناولها، بالإضافة إلى حديث لعالمة المصريات الشهيرة في جامعة أكسفورد "الدكتورة دانييلا روزينو".

نظرة عامة على الاكتشاف وسر غموضه

وسيعقد الحدث في مسرح Oast في تونبريدج يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل، بالاشتراك مع أصدقاء Hildenborough Village of Hospice in the Weald، حيث قال جيمس، إنه متحمس لمشاركة هذه النظرة العامة على الاكتشاف، بما في ذلك خرائط Howard Carter، والمذكرات الشخصية، والمجلات الأثرية، وسجلات الحفظ ، والرسائل الشخصية، والألواح الزجاجية السلبية والشرائح.

وأضاف أنها تمثل مجموعة مذهلة حقًا من السجلات الأثرية، مما يتيح لنا نظرة ثاقبة فريدة للعملية الأثرية وعمل الفريق، كما سيتحدث جيمس لوفجروف الذي نشأ في هيلدنبره في هذا الحدث، عقب اوقاويل لكارتر بأن قصة الملك توت عنخ آمون هي قصة عائلية تاريخية توارثها الأجيال.

وأضاف لوفجروف الذي شارك سبب رغبته في تنظيم الحدث، أن الرعاية التي قدمها Hospice in the Weald خلال أيام والدي الأخيرة كانت تعني لنا العالم، حيث منحوه الكرامة ومكنونا من الاستمتاع بلحظات ثمينة معه سنعتز بها دائمًا، "ولطالما كان إرث هوارد كارتر مهمًا جدًا لوالدنا وكأسرة، شعرنا أنه من المناسب تنظيم هذا في الذكرى المئوية للاكتشاف، وشكر الموظفين في Hospice ، وجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها لتمكين الآخرين من تجربة الرعاية التي قام بها".