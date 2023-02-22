تحالف استثماري أجنبي يدرس شراء حصص من 3 شركات صناعية وتعدينية كبرى

كشفت مصادر مطلعة عن رغبة تحالف استثماري أجنبي بشراء حصص كاملة أو ما سيتم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من 3 شركات صناعية وتعدينية كبرى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضافت المصادر لـ «الدستور»: التحالف الاستثماري الأجنبي يدرس بجدية في إطار دخوله للسوق المصري شراء حصص كاملة لـ 3 شركات هي النصر للتعدين والسبائك الحديدية التابعين للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأوضحت المصادر أن التحالف الاستثماري الأجنبي طلب الحصول على أخر ميزانيات للشركات ونتائج أعمالها مع تقييم الأصول المملوكة للشركات الثلاث.

وأكدت المصادر أن التحالف يدرس جديا عقب حصوله على المعلومات الكاملة بشأن الشركات الثلاث التقدم بطلب شراء للحكومة المصرية خاصة عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن طرح 32 شركة منهم شركات النصر للتعدين والسبائك الحديدية وسيناء للمنجنيز.

وأوضحت المصادر أن التحالف الاستثماري يرغب في تطوير الصناعات في هذه الشركات والمصانع عقب شرائها وضخ استثمارات كبيرة فيها من أجل انشاء مجمعات صناعية سواء للفوسفات والمواد الخام والسبائك الحديدية ضمن خطة له يستهدف منها التصدير للخارج خاصة أن منتجات هذه الشركات يتم تصديرها للخارج.

وأوضحت المصادر أن إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من القطاع العام شجعت التحالف الاستثماري الأجنبي من أجل دراسة شراء هذه الشركات والمصانع مما يسهم في تنمية الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية.

اجتماع الحكومة

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، زكية ابراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.



وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة خطوات التقدم في ملف الطروحات الحكومية، بعد الإعلان عن خطة الدولة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن التحرك في هذا الإطار يأتي في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية التي يتم اتخاذها.



وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل، سواء بالداخل أو بالخارج، منذ الإعلان في مؤتمر صحفي عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، وتستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة، ومن ثم ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة ذلك.