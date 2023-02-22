الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مواجهة عمالة الأطفال والتنمر والابتزاز الإلكتروني» فى ندوة بكفر الدوار

الندوة
الندوة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زکريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة، ندوة حول الممارسات الضارة للطفل، ما يقدمه خط نجدة الطفل، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو ، بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، بحضور عدد من التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية. 

بدأت الندوة بالتعريف بقانون الطفل وعرض للحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا للخطر، وأيضًا التعريف بخط نجدة الطفل (16000) باعتباره آلية لتلقي الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، مع عرض عدد من الفيديوهات التوضيحية والمبسطة للتلاميذ لزيادة الوعي لديهم، فضلاً عن سرد بعض الوقائع السابقة المتعلقة بالأطفال وكيفية التعامل معها. 

كما تضمنت الندوة الحديث عن خطورة عمل الأطفال، مبينة أن الأطفال العاملين معرضين لخطر الأضرار الجسدية والنفسية، فضلاً عن أن العمل يهدد تعليمهم ويزيد نسبة التسرب، ويُقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل. 

وتناولت الندوة مفهوم التنمر، وكذلك أنواعه والأسباب الشائعة له وكيفية التعامل مع الطفل المتنمر، وكيف يؤثر التنمر على الطفل، وذلك تحت شعار "التنمر مش شطارة.. التنمر أذية" وكذلك الحديث عن الابتزاز الإلكتروني، وقضية حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للإنترنت، من أعمال تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كما تم شرح كيفية التعامل مع الاستغلال والابتزاز الإلكتروني للأطفال، وتوضيح دور الدولة في حمايتهم وفقًا لمواد القانون.

 

ابتزاز الإلكتروني استغلال الاستغلال الإدارات الصحية التعلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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