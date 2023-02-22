الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منافسات اليوم ببطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرماية
الرماية

تنطلق اليوم منافسات 25 متر مسدس رجال وفى الختام تقام النهائيات، كما تقام أيضا منافسات 50 متر بندقية رجال ونهائيات تلك المنافسات ببطولة كأس العالم للرماية التى تستضيفها مصر في الفترة من 17 حتى 23 فبراير تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقى والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية.

وكان حقق أبطال الرماية المصريين أرقام جديدة فى منافسات أمس لأول مرة في كأس العالم للرماية، حيث كان فارق 0,7 نقطة كفيلة بأن يُشارك الفريق المصري بندقية ضغط هواء مختلط المكون من الرامي محمد حمدي وفريدة خالد فى نهائيات 10 أمتار والمنافسة علي ميدالية.

كما حصل الرامي محمد حمدي علي 628,2  نقطة في مسابقة البندقية ضغط هواء رجال فردي ويُعتبر هذا الرقم رقم مصري وعربي وأفريقي جديد، وحالت نقطة واحدة عن دخوله للنهائيات والمنافسة على ميدالية، حيث أن آخر رامي في النهائيات حصل على رقم 629,2 وكانت بفارق نقطة واحدة كفيلة بدخولة النهائيات والمنافسة علي ميدالية.

وحصلت الرامية ريماس وليد الناشئة تحت 16 سنة في أول مشاركة لها في بطولة كأس العالم للرماية سيدات على رقم 621,5 نقطة وهذا يُعتبر رقم جديد للناشئات.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من  51 دولة ، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

الإدارية الجديدة الاتحاد الدولي للرماية ارقام جديدة الرماية العاصمة الإدارية الجديد حازم حسني رئيس الاتحاد

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