الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تعرض اللحظات الأولى لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل وسط حضور عدد كبير من السائحين الأجانب والمصريين الذين توافدوا منذ فجر اليوم على المعبد لمتابعة الظاهرة التي استمر نحو 25 دقيقة.

جاء الاحتفال بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، وأحمد الشافعى رئيس المهرجان، وقيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان، بمشاركة 21 فرقة للفنون الشعبية المحلية والدولية.

وبدأت لحظة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية في تمام الساعة 6:22 صباح اليوم، التي تتكرر يومي 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام في ظاهرة فلكية وهندسية نادرة.

ظاهرة تعامد الشمس تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني معبد أبو سمبل لحظة ظاهرة تعامد الشمس

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