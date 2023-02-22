الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالجيزة

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح، الأربعاء، الحكم على 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف المجنى عليه "ياسين م" بسبب خلافات مالية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل وعمر محمد سلامة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وأن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سيارة واتجهوا به لمسكن المتهمة رقم 11 في أمر الإحالة على إثر خلافات بينهم وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين.

محكمة جنايات الجيزة المستشار عبدالناصر حسنين الحكم سيدة خلافات مالية محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدولي «سبورتس إكسبو 2023»

وزير الصحة: يجب استمرار تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية

رئيس الدوما: السياسة الأمريكية أغرقت العالم في حالة من الصراعات

قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان تطوان السينمائي بالمغرب

اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالجيزة

البرلمان العراقي يؤكد أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان