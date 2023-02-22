وسط حضور آلاف السائحين.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل جنوب أسوان، صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ6 و22 دقيقة، التى استمرت لمدة 20 دقيقة، وسط حضور آلاف الزائريين والسائحين.

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

وسبق الاحتفال بهذه الظاهرة العالمية العديد من الاستعدادات والتجهيزات داخل المعبدين والمدينة بأكملها.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمناسبتين مهمتين عند المصري القديم، الأولى في يوم 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد، والثانية يوم 22 فبراير احتفالا بموسم الفيضان والزراعة.

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

وتبدء الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة وهم “أمون ورع حور وبيتاح”، ثم تخترق صالات معبد رمسيس الثانى.

وانتعشت الحركة السياحية بشكل كبير داخل مدينة أبوسمبل السياحية تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث يتوافد الآلاف من السائحين والزائرين من مختلف الجنسيات لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها.

جدير بالذكر أن معبدى أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، شهد صباح اليوم الأربعاء توافد الآلاف من السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

كما توافدت الفرق الفنية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون لتأدية العروض داخل صحن المعبدين ضمن فعاليات الإحتفال بتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني.