الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يحذر من «أيام مريرة وصعبة» مقبلة

بايدن
بايدن

حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، من "أيام مريرة وصعبة مقبلة"، متعهدا بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "ستدعم أوكرانيا" وتدافع عنها مع دخول الحرب الروسية ضدها عامها الثاني.
وقال بايدن، في القصر الملكي، وهو معلم تاريخي في وارسو، أمام حشد من المواطنين البولنديين واللاجئين الأوكرانيين: "ستقف ديمقراطيات العالم حارسة على الحرية اليوم وغدًا وإلى الأبد".
وأضاف بايدن أن هناك "أياما صعبة ومريرة قادمة"، لكنه تعهد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سوف يدعمون أوكرانيا".
وجاءت تصريحات بايدن بعد يوم من زيارة خاطفة وغير معلنة أجراها إلى كييف، حيث التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأعلن عن أن بلاده "ستمد الجيش الأوكراني بمعدات هامة تشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة مضادة للدروع". 

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