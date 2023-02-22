الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس القاهرة الجديدة يتابع مشاريع الطرق والإسكان بالتجمع الخامس والأول والثالث

المهندس عبد الرؤوف
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجدي

أجرى المهندس عبد الرووف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة   جولة تفقديه لمشاريع الطرق بالتجمع الأول "عباس العقاد- طريق شرق الأكاديمة- تفقد دار مصر القرنفل- محور محمد نجيب بالتجمع الخامس والتجمع الثالث – دار مصر الأندلس الـ 70 عمارة – سكن مصر غرب الجامعات- المحلية الثامنة بالتجمع الثالث" بصحبة المهندسين التنفيذين و نواب التجمعات الثالثة و مسؤولي المشاريع.
 

و تابع أعمال الطرق الجارية بالتجمع الأول حيث تم المرور على محور عباس العقاد لمتابعة اعمال تطوير وتوسعة المحور. 

المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

و أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة خلال جولته على استكمال شبكه الري والزراعة بالجزء أعمال الزراعة وتم تركيب البلدورة ورسم الطريق وتم فرد تالسن وجارى استكمال الأعمال وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بانشاء بالوعات المطر والعمل على حل مشاكل تجمع الامطار بالمحور.
 

كما تباع رئيس الجهاز  القاهرة  برافقة نواب التجمعات الثالثة الأعمال الجارية لإنشاء (محور طريق شرق مديرية الأمن) وتأكد من تنفبذ تعليماته السابقة واستمرار العمل بكفاءة طوال ال 24 ساعة لضمان الإنتهاء من تنفيذ الأعمال في وقتها.

 

وأفاد ان المحور بطول (1800) ويتكون من (6 حارات) في كل اتجاه بالإضافة إلى حارة خدمة وحيث يربط المحور طريق يوسف السباعب بطريق السويس وتكمن أهمية هذا المحور للتيسير على المواطنين الدخول والخروج للمدينة ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل. 

 جهاز مدينة القاهرة الجديدة

واختتم رئيس الجهاز الجولة بالتجمع الأول بالمرور على (كمبوند دار مصر القرنفل) وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل الكمبوند وايضاً الاهتمام بالزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات " مرافق-كهرباء – غاز .... الخ " وشدد على ضرورة متابعة أى مخالفات بالكمبوند للحفاظ على هوية الكمبوندات وجمالها.
 

وتابع أعمال الطرق الجارية حيث يتم رفع كفائة محور محمد نجيب بالتجمع الخامس من التسعين الجنوبي وحتى محور جمال عبد الناصر وبالتجمع الثالث من محور جمال عبد الناصر وحتى السخنة القديم وجارى فرد الطبقة الأسفلتية السطحية ويليها أعمال التخطيط. 

مشاريع الطرق اللسكان المحاور القاهرة الجديدة المهندس عبد الرووف الغيطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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