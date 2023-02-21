موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة، هو ما يشغل اهتمام جماهير الأهلى، وخاصة بعد الخسارة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف فى مباراة الجولة الثانية فى أم درمان بالسودان.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز للمنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل لربع نهائى بطولة دورى الأبطال

ونجح الأهلى فى إنهاء سلسلة الهزائم التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة بالخسارة أمام ريال مدريد الاسبانى وفلامنجو البرازيلي فى مونديال الأندية، ثم الهلال السودانى فى دورى الأبطال بالفوز على أسوان بالجولة التاسعة بمسابقة الدورى المصرى.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقى فى التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام فى مباراة الجولة الثالثة بدورى المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الأهلى وصن داونز على إحدى قنواتها لكونها الناقل الحصرى للبطولة فى منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دور المجموعات قبل مواجهة صن داونز



يعتبر صن داونز من ضمن 3 فرق حققت العلامة الكاملة فى دور المجموعات ببطولة دورى الأبطال، حيث حققت فرق صن داونز والترجى التونسى والرجاء المغربى الفوز فى مباراتى الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، واحتلت الفرق الثلاثة قمة مجموعاتهم فى البطولة.



ترتيب مجموعة الأهلى فى دور المجموعات