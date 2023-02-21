الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير

عقد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مناقشة خاصة حول الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان المبارك، في ظل التوترات التي تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلتان.

وحضر المناقشات عدة مسئولين إسرائيليين أبرزهم يعقوب شبتاي مفتش جهاز الشرطة الإسرائيلي، ومدير عام وزارة الاقتصاد.

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وأصدر مكتب بن غفير بيانًا، اليوم الثلاثاء، كشف خلاله عن أن المناقشات ركزت على استخدام الفلسطينيين للألعاب النارية ضد قوات الشرطة والأمن الإسرائيليين، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

ووجه بن غفير بأن يتم اعتبار الألعاب النارية «مواد متفجرة»، خاصة أنها تستخدم ضد قوات الأمن الإسرائيلية.

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وتصاعدت التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من التصعيد، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات اقتحام لمخيم جنين، فيما نفذ الفلسطينيون عمليات إطلاق نار ضد الإسرائيليين.

إسرائيل بن غفير رمضان التصعيد شهر رمضان الضفة الغربية القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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