الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. ندوة لمناقشة كتاب «الفيلق المصري» بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية

الكاتب والمفكر السياسي
الكاتب والمفكر السياسي محمد ابو الغار في ضيافه الحريه للابدا

ينظم مركز الحرية للابداع بالاسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب، لقاءً مع الكاتب محمد أبو الغار، وذلك مساء الخميس الموافق 2 مارس في تمام الساعة 6 مساءًا، ويدير اللقاء الدكتور عماد درويش.

ويدور اللقاء حول احدث إصدارات “أبو الغار” وهو كتاب "الفيلق المصري" الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ويرصد جريمه اختطاف نصف مليون فلاح مصري خلال الحرب العالمية الأولى.

ويتناول الدكتور محمد أبو الغار في كتابه الجديد مشروع الفيلق المصري الذي جرى إعداده خلال الحرب العالمية الأولى، والذي يعتبر بمثابة أهم الموضوعات فى تاريخ مصر الحديث وبذل فيه جهدا بحثيا ضخما.

واعتمد الكتاب على وثائق وخطابات ضابط بريطاني كان مسؤولاً عن مراقبة "الفيلق المصري"، وفيه يعرض القصة من بدايتها حينما طلب وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور من الحكومة المصرية إصدار أوامرها إلى مأموري المراكز والعُمَد في القرى بالقبض على شباب الفلاحين، وربطهم بالحبال وترحيلهم مع الجيش البريطاني إلى سيناء وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وغرب تركيا وجزر اليونان وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، ليقوموا بأعمال شاقة مثل بناء خطوط السكك الحديدية وتحميل السفن أو تفريغها. 

ويلفت الكتاب إلى أنه تم ترحيل حوالي 530 ألف فلاح حين كان تعداد مصر 12 مليون نسمة، وقُتل منهم حوالي 50 ألف فلاح أي 10% من فلاحي مصر، في ذلك الوقت.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية لقاء مع الكاتب والمفكر السياسي محمد ابو الغار الدكتوره ايناس دياب الفيلق المصري الحرب العالمية الأولى الدكتور عماد درويش

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