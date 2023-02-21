الخميس.. انطلاق بطولة التصنيف العالمي للمصارعة بالإسكندرية

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة الرنك العالمي التى ستقام خلال الفترة من 23 - 26 بمدينة الإسكندرية .

ونجح مجلس الإدارة في الانتهاء من الترتيبات الخاصة ببطولة إبراهيم مصطفي التى تعد أهم محطات التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للعبة .

وعقد فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة والمندوب الفني من قبل الاتحاد الدولي اجتماع هام اليوم في حضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا لبطولة الرنك العالمى التى ستقام خلال الفترة من 23 - 26 من فبراير الجاري، وحضر الاجتماع اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة واللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية وإبراهيم عادل عضو مجلس الإدارة ومحمود السيد سكرتير عام الاتحاد.

تم خلال الاجتماع الاطمئنان على جميع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي.

من جانبه، أكد اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة أن منتخب مصر إنتظم في معسكر تدريبي قوى باحد فنادق الاسكندرية للاستعداد للبطولة التى ستنطلق بعد غدٍ، مشيراً الى ان هذا البطولة في غاية القوة ومهمة للاعبين الدوليين نظراً لأن نتائجها تساعد في التصنيف النهائى للاعبين قبل المشاركات العالمية وتساعد الابطال على عدم الصدام مع اللاعبين المصنفين عالمياً في المحافل الدولية.

وكشف نوار أن لاعبى منتخبات بلغاريا والجزائر وسريلانك وصلوا مدينة الاسكندرية وانتظموا في معسكر تدريب أيضًا.