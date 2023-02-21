الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المحلة يتحدى الغيابات ويخطف تعادلاً قاتلاً مع الإسماعيلي

غزل المحلة
غزل المحلة

تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية في الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة من الفريقين، لكن الفرصة الأخطر جاءت في الدقيقة 20، عندما أخطأ دفاع الإسماعيلي في تمرير الكرة، لتصل إلى أحمد الشيخ، لينفرد بمرمى محمد فوزي، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وأشهر نادر قمر الدولة حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه إيهاب سمير في الدقيقة 45، بعد تدخله العنيف على كريم عرفات، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو، ليُكمل الفريق المحلاوي المباراة منقوص العدد.

كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد عبد المنصف مدرب حراس الإسماعيلي.

وفي الشوط الثاني، استطاع عماد حمدي تسجيل الهدف الأول لـ الإسماعيلي في الدقيقة 54، عندما أُرسلت كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليحاول فراس شواط تسديدها برأسه، لتصل لزميله ليضع الكرة في المرمى الخالي.

لاعبو غزل المحلة كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، لكنهم وجدوا معاناة في ذلك، إضافة لاعتراضاتهم على قرارات الحكم، ما أدى لحصول عبدالباقي جمال مدرب الفريق على البطاقة الحمراء.

واستطاع عبد الرحمن عاطف أجويرو تسجيل هدف التعادل لـ غزل المحلة في الدقيقة 96 عندما أرسل له أحمد الشيخ كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها برأسه بتسديدة تصدى لها محمد فوزي، لترتد له مرة أخرى ويضعها في الشباك، مهديًا نقطة لفريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد غزل المحلة لـ 27 نقطة في المركز السابع، ورصيد الإسماعيلي لـ 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي 

خط الدفاع: كريم عرفات – باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي  

خط الوسط: محمد مخلوف – محمد حسن – عماد حمدي – أحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط.

كما أعلن عبدالباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان 

خط الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي- مصطفى العش – إيهاب سمير

خط الوسط: محمد جابر – محمد سيد بازوكا – حميد ماو – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جابريل أوروك – حازم مرسي.

غزل المحله الاسماعيلى عماد حمدي عبد الرحمن عاطف أجويرو الدوري

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