الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء مراسم قرعة منافسات النسخة 10 من دورى كرة القدم لمراكز الشباب ببنى سويف

جانب من فعاليات القرعة
جانب من فعاليات القرعة

أجرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، قرعة دورى مراكز الشباب لكرة القدم في نسختها العاشرة لموسم  20223/2022 ويشارك فيها 24 فريقا على مستوى مراكز المحافظة، والتي من المقرر أن تبدأ منافساتها بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشهدت مراسم القرعة التي أجريت بمركز شباب صلاح سالم، حضور كل من مصطفى ابراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية، ووجيه أحمد منسق أول الدورى، ومحمد على حسن منسق ثان الدورى، ومحمد عبدالتواب رئيس لجنة المسابقات بمنطقة بنى سويف لكرة القدم، وممثلى ومندوبى مراكز الشباب المشاركة بالدورى.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أن الفرق المشاركة تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بواقع 6  فرق في المجموعة، حيث تضم المجموعة الأولى فرق (كوم أبوخلاد، مدينة ناصر، بنى عدى، قمن العروس، بنى سليمان البحرية، أفوة)، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق (العبور، بياض العرب، بنى سليمان الشرقية، باروط، باها، اهناسيا الخضراء)، بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق (الحكامنة، قمبش الحمراء، بنى أحمد،طحا البيشة، غياضة الغربية، بلفيا)، في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق (دشطوط، النويرة، سدمنت الجبل، طما فيوم، المماليك، تزمنت الشرقية).

وتلعب البطولة بنظام دورى من دورين يصعد أول وثانى المجموعات الأربع إلى دور الثمانية، ثم يقسم الفرق الثمانية الصاعدة الى مجموعتين بنظام خروج المغلوب؛ لتحديد الأربع فرق الصاعدة إلى مباراتى الدور قبل النهائى ثم مباراتى تحديد المركزين الثالث والرابع بالدورى ثم المباراة النهائية.

الشباب والرياضة بني سويف بياض العرب تزمنت الشرقية دورى كرة القدم دوري مراكز الشباب

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