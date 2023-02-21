الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في ذكراه.. عرض «القليوبي صديق الحياة» بمركز الثقافة السينمائية الخميس

القليوبي
القليوبي

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، الخميس المقبل، أمسية سينمائية يحيي فيها المركز ذكرى رحيل المخرج محمد كامل القليوبي يعرض فيها فيلم (القليوبي صديق الحياة) للمخرج سامي محمد علي إنتاج القومي للسينما ٢٠١٩.

القليوبي بدأ حياته مهندسًا مدنيًا، ويعد أحد أهم القامات السينمائية ورمز من رموز الثقافة والفكر في مصر.

حملت حياة «القليوبي» الكثير من الإبداع والمعارك الوطنية التي خاضها بشرف من أجل حرية الرأي والحفاظ على تراثنا السينمائي وحماية مستقبل المبدعين الواعدين.

الفيلم التسجيلي (القليوبي صديق الحياة) يتناول سيرة المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي تصوير وإخراج سامي محمد علي وإنتاج المركز القومي للسينما.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الكاتب والناقد سيد محمود يتحدث فيها نخبة من السينمائيين أصدقاء وتلامذة المخرج الراحل والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما سيناريو ثناء هاشم، صورة حسين بكر، موسيقى راجح داود، مونتاج مينا عماد - محمود فتيح، مكساج إبراهيم عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج السينمائى والكاتب محمد كامل القليوبي أحد أهم القامات السينمائية، وأخرج عدة أعمال منها "خريف آدم، اتفرج يا سلام، البحر بيضحك ليه.

تقام الاحتفالية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية  ٣٦ ش شريف، الخميس الموافق ٢٣ فبراير في تمام السادسة مساء.

يذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور من عشاق ومحبي السينما.

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