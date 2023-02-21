وزير الشباب والرياضة يُشارك في فعاليات ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات

شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الطلاب في فعاليات ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية والذي أُقيم تحت شعار "ساند" بمقر معهد إعداد القادة بحلوان، تحت رعاية وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول دور الوزارة في إثراء الحركة الشبابية من خلال وحدة السياسات، والتى تضم نخبة من الأساتذة، مؤكدا أن شباب الجامعات لهم دور كبير على مدار التاريخ المصري، وأن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد بكل تعاون مع أفكار الشباب، فالوزارة دائما تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم .

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى التحديات التي تواجه الشباب فى السوشيال ميديا والإشاعات السريعة، مشيراً إلى دور مؤسسات الدولة فى إعداد الشباب المصري، وتوعيته، وتحصينه من هذه الشائعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل طالب شارك فى فعاليات هذا الملتقى يمثل نموذجا مشرفاً لجامعته، فهم جيل الغد الذين يحملون على عاتقهم أمال وتطلعات وطننا ومستقبله المشرق.

وأشار إلى أن هذا الملتقى أقيم ضمن مبادرة "ساند" لدعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى والأفكار لخلق جيل من الشباب الواعى، وهذا من خلال تنوع المحاضرات فى العديد من المجالات وورش العمل المختلفة وبمشاركة كوكبة من المحاضرين لإعداد كوادر شبابية واكسابهم أحدث المهارات والكفاءات.

وتطرق "همام" إلى أنه من منطلق مسئولية معهد إعداد القادة بإعداد كوادر شبابية مؤهلة لتحقيق خطط التنمية كان واجب على المعهد من خلال خطته الاستراتيجية، وإعداد وتأهيل جيل شبابي يُعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، كما يساهم المعهد فى اكتشاف الذات من خلال الاستماع إلى آراء الشباب وإلى مقترحاتهم وتوصياتهم بما يحقق الأهداف المرجوة.

وتضمن الملتقى مجموعة من المحاضرات منها "الحلم والحقيقة، تغيير التفكير لدى الشباب لوظائف المستقبل، تنمية المهارات الحياتية، طلاب الجامعات وبناء القدرات للمواطنة"، بجانب ورش عمل عن مهارات القيادة.