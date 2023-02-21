بريطانيا تدعو بوتين لإعادة النظر فى قرار الأسلحة النووية

دعت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة النظر في قرار تعليق المشاركة بمعاهدة ستارت، حسبما أفادت قناة العربية.

وكان الرئيس الروسي قال خلال كلمة له: يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا والمطالبة بمنشآتنا النووية، وفي هذا الصدد، أجد نفسي مضطرًا؛ لأن أعلن أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وتنص المعاهدة على قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية المنتشرة لأكبر قوتين نوويتين في العالم، وتضع حدًا للأصول النووية الاستراتيجية في 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا و700 صاروخ منتشر. كما تنص المعاهدة على مراقبة مشتركة للترسانات النووية المنتشرة لكل جانب، فضلاً عن التنسيق من خلال لجنة استشارية ثنائية.