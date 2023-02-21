طرد لاعب للفلاحين.. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وغزل المحلة

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الإسماعيلي وغزل المحلة التي تجمعهما باستاد الإسماعيلية في الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة من الفريقين، لكن الفرصة الأخطر جاءت في الدقيقة 20، عندما أخطأ دفاع الإسماعيلي في تمرير الكرة، لتصل إلى أحمد الشيخ، لينفرد بمرمى محمد فوزي، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وأشهر نادر قمر الدولة حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه إيهاب سمير في الدقيقة 45، بعد تدخله العنيف على كريم عرفات، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو، ليُكمل الفريق المحلاوي المباراة منقوص العدد.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: كريم عرفات – باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمد حسن – عماد حمدي – أحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد كوكو وأحمد محسن ومحمد بيومي وحمدي النقاز ومحمد هاشم وسيرجي أكا وياو أنور وعبدالرحمن مجدي ومحمد عبدالسميع.

كما أعلن عبدالباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي- مصطفى العش – إيهاب سمير

خط الوسط: محمد جابر – محمد سيد بازوكا – حميد ماو – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جابريل أوروك – حازم مرسي.