الخميس.. النطق بالحكم على قاتل صاحب محل ملابس بالمنصورة

أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة صاحب محل ملابس إلي جلسة يوم الخميس الموافق 23/02/2023.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، بتلقي إشارة من نقطة شرطة مستشفى منية النصر المركزي، بوصول محمد الشبراوى، 24 عاماً مصابا بجرح طعني في الفخد وعند وصوله المستشفى توفي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين وقوع مشاجرة بين كلا من ش. ع. ه. 27 عاما، والمجني عليه "محمد الباز الشبراوى" 24 عاماً، وأدى ذلك لاستخدام الأول آلة حادة تسببت في جرح نافذ بالفخد الأيسر، مما تسبب في وفاه المجني علية فور وصوله لمستشفي منية النصر المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 14428 لسنة 2023 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2655 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.