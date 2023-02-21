الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة الإسماعيلى وغزل المحلة فى الدورى الممتاز

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة والإسماعيلي في الدور الأول

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمباراة غزل المحلة التي ستبدأ في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي 

خط الدفاع: كريم عرفات – باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي  

خط الوسط: محمد مخلوف – محمد حسن – عماد حمدي – أحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد كوكو وأحمد محسن ومحمد بيومي وحمدي النقاز ومحمد هاشم وسيرجي أكا وياو أنور وعبدالرحمن مجدي ومحمد عبدالسميع.

كما أعلن عبدالباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان 

خط الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي- مصطفى العش – إيهاب سمير

خط الوسط: محمد جابر – محمد سيد بازوكا – حميد ماو – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جابريل أوروك – حازم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد ميهوب ومحمود علاء وطارق سامي وخالد الأخميمي وإبراهيم عايش ومحمد نبيه ومصطفى أسامة وعبدالرحمن عاطف وتشارلز باسي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل 7 مرات وخسر 8 مرات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا، ولم يذق طعم الهزيمة في آخر 4 مباريات وجمع منها 6 نقاط بالفوز على الداخلية والتعادل مع طلائع الجيش وأسوان والاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والابتعاد عن المركز الأخير.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع البنك الأهلي والهزيمة أمام حرس الحدود والمقاولون ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 29.

الدوري المصري الممتاز الاسماعيلى غزل المحله احمد حسام ميدو عبد الباقي جمال

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