الإحصاء: 61% زيادة فى صادرات الكهرباء خلال 11 شهرًا من 2022

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية إلى حدود 106.1 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 66 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 40.1 مليون دولار بنسبة 60.7%.

وتمتد بالفعل خطوط الربط الكهربائى بين مصر ودول أفريقية وآسيوية، مع سعيها إلى الربط مع القارة الأوروبية عبر قبرص واليونان، حيث بدأ تشغيل الخط الكهربائي بين مصر والسودان في أبريل من عام 2020 بقدرة 80 ميجاوات، وخط آخر مع ليبيا بقدرة 150 ميجاوات، وخط كهربائي قائم بين مصر والأردن بقدرة تصل إلى 450 ميجاوات، مع استهداف زيادته إلى 2000 ميجاوات.

وتشير تقرير جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المولدة شهريًا إلى 18.1 جيجاوات خلال شهر أكتوبر 2022 مقارنة بنحو 17.3 جيجاوات خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما سجلت الكهرباء المولدة ارتفاعات مطردة منذ أبريل الماضى من 16.6 جيجا وات لـ17.7 جيجاوات فى مايو و20.1 جيجا.و.س فى يونيو، و21.4 جيجا وات فى يوليو، ثم 22.5 جيجا.و.س فى أغسطس، قبل أن تتراجع لـ 20.3 جيجا.و.س فى سبتمبر و18.1 جيجا.و.س فى أكتوبر من العام نفسه.

أما على صعيد الكهرباء المستخدمة، فقد أظهر التقرير أن حجم الاستهلاك الشهرى بلغ 15.3 جيجاوات خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 14.7 جيجا.و.س خلال شهر أكتوبر 2021، بينما كانت الكهرباء المستخدمة قد بلغت 15.7 جيجا.و.س فى شهر سبتمبر 2022.

ويستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على الجزء الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنحو 39.2% بما يعادل 6 جيجا.و.س، يليها قطاع الصناعة بنسبة 26.8% بـ 4.1 جيجا.و.س، ومرافق عامة وجهات حكومية 12.4% بـ1.9 جيجا.و.س، واستخدامات تجارية 5.9% بـ0.9 جيجا.و.س.