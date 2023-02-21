المستشار أحمد مناع يصطحب رئيس برلمان زيمبابوي في زيارة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية

اصطحب المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له في زيارة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس برلمان زيمبابوي إلى مصر بناءً على دعوة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

تفقد الجانبان القاعة الرئيسية للمجلس وصالات الاستقبال وكذلك المكاتب الخاصة بالجهاز الإداري للمجلس، واستمعوا لشرحٍ وافٍ من القائمين على تنفيذ المقر الجديد للمجلس حول مكوناته الرئيسية وملحقاته المختلفة.



وأكد المستشار أحمد مناع، أن المقر الجديد لمجلس النواب يمثل طفرة إنشائية تليق بتاريخ المؤسسة التشريعية ويقدم نموذجاً حضارياً يليق بمصر.

من جانبه ثمن رئيس برلمان زيمبابوي، جهود الدولة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومن بينها مقر مجلس النواب الجديد، مشيداً بما شاهده من إنجاز تحقق خلال زمن قياسي، معربا عن إعجابه الشديد بالنهضة التنموية والإنشائية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.