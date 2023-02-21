عالم هولندي يتصدر تويتر بعد تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا

غرد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، مساء الاثنين، بعد دقائق من وقوع زلزال تركيا الجديد بتغريدة يلفت فيها نظر متابعيه إلى تغريدته أمس التي توقع فيها وقوع هزات جديدة في المنطقة قبل حدوثها بنحو 24 ساعة تقريبًا.

وأعاد العالم الهولندي المثير للجدل نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها وجاء فيها:"قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22". وعلّق بالقول: "نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها".

العالم الهولندي الذي تنبأ بوقوع زلزال تركيا المدمر قبل وقوعه بثلاثة أيام، قال قبل يومين على حسابه في "تويتر": "لا تنتظروا مني أن أقدم تنبؤات خاصة ببلد أو مدينة. كما قلت من قبل أنا لست نبيا".

أضاف: "ما زلت أتلقى الأسئلة.. أحدث تقديراتنا موجودة على الموقع الإلكتروني.. إذا كانت لدينا معلومات جديدة لمشاركتها، فسنشاركها".