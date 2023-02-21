«القاهرة الإخبارية»: بوتين أراد التأكيد على استمرار العمليات العسكرية ضد أوكرانيا

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي أراد التأكيد على استمرار روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف المطلوبة وسيتم تحديد هذه الأهداف أو المهام الموكلة للجيش الروسي في وقت لاحق.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي وجميع مساندي أوكرانيا يكذبون بشأن اتفاقيات مينسك.

وأشار إلى أن بوتين أكد جاهزية “بحر أزوف” ليصبح بحرا روسيا داخليا، وهذا الأمر اعتبره البعض أن بوتين يشير هنا إلى السيطرة الروسية على المناطق الجديدة التي ضمت إلى الأراضي الروسية، ولا يمكن أن تنسحب روسيا أو تتراجع من هذه المناطق أو الموانئ التي تم السيطرة عليها.

واختتم بأن الرئيس الروسي أعلن عن تقديم المساعدات إلى سكان المقاطعات الأربع التي ضمت مؤخرا إلى روسيا، بالإضافة إلى تطوير المنشآت والطرق والسكك الحديدية وشبكة المواصلات.