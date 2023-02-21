الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عنصر إجرامي بتهمة ترويج عملات مقلدة بالقليوبية

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد العناصر الاجرامية يقوم بالترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة عليها الصفحات الإلكترونية التي يقوم بالترويج من خلالها وتولت النيابة التحقيق.


وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد رصد مجموعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين ويزعم المشتركين بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبي شرائها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتبين أنه عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه أحد الحسابات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" زعم من خلاله امتلاكه وادعائه تسويق عملات وطنية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً و على خلاف الحقيقة  وتمكن من خلال نشاطه الإجرامي الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة الجنائية .

وعقب تقنين الإجراءات بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على 3 هاتف محمول بالفحص الفني للهواتف المحمولة تبين احتوائها على الصفحة الإلكترونية الاحتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بنشاطه الإجرامي في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العملات الوطنية المقلدة العناصر الإجرامية جرائم الأموال العامة ضبط عنصر إجرامي محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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