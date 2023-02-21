مقتل 3 من قوات حفظ السلام فى انفجار بمالى

قُتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب 5 بجروح الثلاثاء، جراء انفجار عبوة يدوية الصنع في وسط البلاد، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت البعثة على موقع «تويتر»: "في وسط مالي اصطدمت قافلة تابعة لقوات مينوسما في 21 فبراير بعبوة ناسفة، وفقًا لتقارير أولية، لقي ثلاثة من قوات حفظ السلام مصرعهم وأُصيب 5 بجروح خطيرة".

تشهد مالي منذ العام 2012 انتشار حركات متطرفة وأزمة متعددة الأبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية. وأعمال العنف التي بدأت شمالًا اتّسع نطاقها وباتت تطال وسط البلاد وشرقها، كما امتدّت إلى النيجر وبوركينا فاسو.

وتعدّ الألغام والقنابل يدوية الصنع من الأسلحة المفضّلة لدى المتطرفون الذين يستهدفون رموز الدولة والوجود الأجنبي.

وتتسبّب هذه الهجمات في سقوط عشرات القتلى كلّ عام، معظمهم من الجنود كما يذهب المدنيون ضحيتها أيضًا.