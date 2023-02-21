نشاط رعوي مكثف بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

شهدت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح عدة مؤتمرات ولقاءات لأبنائها بالمراحل المختلفة خلال نصف العام الدراسي، في بيت أرض الفرح للمؤتمرات التابع للإيبارشية، وبحضور نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.

ونظمت خدمة السامري الصالح لطلبة وطالبات كلية الطب المؤتمر السنوي الثالث، كما نظمت خدمة مرحلة إعدادي لقاءً خاصًا للفتيات، في اليوم ذاته.

ونظمت خدمة الشباب بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس مؤتمرًا للشباب والشابات بعنوان "RESTART"، على مدار ثلاثة أيام، ونظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا المؤتمر السنوي للخدام والخادمات بعنوان "هُوَ أَحَبَّنَا"، على مدار يومين

كما عقدت الإيبارشية لقاءً لشباب وشابات بقطاع كفر عطاالله بعنوان "تقديس المشاعر"، في العاشر من فبراير، ولقاءً آخر لشباب وشابات بقطاع ميت بشار بعنوان "خطة ورسالة"، بمقر المطرانية.

هذا وقد ألقى نيافة الأنبا تيموثاوس عدة كلمات في المؤتمرات التي تم عقدها في بيت أرض الفرح من الإيبارشيات المختلفة.

كما قام نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، خلال فترة إجازة نصف العام بنشاط رعوي مكثف شمل عدة قطاعات رعوية بالإيبارشية، حيث أقام نيافته لقاءات روحية للشباب والشمامسة، كما أجاب على اسئلتهم.

اجتمع نيافته بشباب مدينة فاقوس والإخيوة بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالإخيوة، حيث ألقى نيافته كلمة عن "القلب النقي"، كما التقى نيافته بشباب مدينة العاشر من رمضان، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس،حيث ألقى نيافته كلمة عن "إختيار شريك الحياة" وأجاب على اسئلة العديد من الشباب، كما إلتقى بشباب مدينة أولادصقر، وألقى كلمة عن "عوامل النجاح الجسدي والروحي"، كما اجتمع بشباب مدينة أبوحماد حيث ألقى نيافته كلمة عن "خليك واضح"، وأجاب عن اسئلة الشباب.

كما أقام نيافته مؤتمر لشمامسة الايبارشية بكنيسة القديسة رفقة، بمدينة الصالحية الجديدة، وألقى نيافته كلمة عن "أنا أقيمه"، كما تم تسليم لحن "أنوك بي بيه كوچي".