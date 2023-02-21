الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نشاط رعوي مكثف بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

الانبا تيموثاوس
الانبا تيموثاوس

شهدت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح عدة مؤتمرات ولقاءات لأبنائها بالمراحل المختلفة خلال نصف العام الدراسي، في بيت أرض الفرح للمؤتمرات التابع للإيبارشية، وبحضور نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.

ونظمت خدمة السامري الصالح لطلبة وطالبات كلية الطب المؤتمر السنوي الثالث، كما نظمت خدمة مرحلة إعدادي لقاءً خاصًا للفتيات، في اليوم ذاته.

ونظمت خدمة الشباب بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس مؤتمرًا للشباب والشابات بعنوان "RESTART"، على مدار ثلاثة أيام، ونظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا المؤتمر السنوي للخدام والخادمات بعنوان "هُوَ أَحَبَّنَا"، على مدار يومين

كما عقدت الإيبارشية لقاءً لشباب وشابات بقطاع كفر عطاالله بعنوان "تقديس المشاعر"، في العاشر من فبراير، ولقاءً آخر لشباب وشابات بقطاع ميت بشار بعنوان "خطة ورسالة"، بمقر المطرانية.

هذا وقد ألقى نيافة الأنبا تيموثاوس عدة كلمات في المؤتمرات التي تم عقدها في بيت أرض الفرح من الإيبارشيات المختلفة.

كما قام نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، خلال فترة إجازة نصف العام بنشاط رعوي مكثف شمل عدة قطاعات رعوية بالإيبارشية، حيث أقام نيافته لقاءات روحية للشباب والشمامسة، كما أجاب على اسئلتهم.

اجتمع نيافته بشباب مدينة فاقوس والإخيوة بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالإخيوة، حيث ألقى نيافته كلمة عن "القلب النقي"، كما التقى نيافته بشباب مدينة العاشر من رمضان، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس،حيث ألقى نيافته كلمة عن "إختيار شريك الحياة" وأجاب على اسئلة العديد من الشباب، كما إلتقى بشباب مدينة أولادصقر، وألقى كلمة عن "عوامل النجاح الجسدي والروحي"، كما اجتمع بشباب مدينة أبوحماد حيث ألقى نيافته كلمة عن "خليك واضح"، وأجاب عن اسئلة الشباب.

كما أقام نيافته مؤتمر لشمامسة الايبارشية بكنيسة القديسة رفقة، بمدينة الصالحية الجديدة، وألقى نيافته كلمة عن "أنا أقيمه"، كما تم تسليم لحن "أنوك بي بيه كوچي".

 

الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح الانبا تيموثاوس الانبا تيموثاوس اسقف الزقازيق الانبا تيموثاوس الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

خالد ميرى: الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين خلال أيام

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

الأجرة من 18 إلى 45 جنيهاً.. تشغيل خطوط العاصمة الإدارية من 6 صباحا لـ12 مساء

تزامنًا مع مباراة اليوم.. انتشار بائعي أعلام «الأهلي» وأجواء حماسية للمشجعين في أسوان

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل