كيف تعيد كيت ميدلتون تدوير الفساتين الخاصة بها؟

كان اختيار أميرة ويلز، كيت ميدلتون، لإعادة تدوير فستان من ألكسندر ماكوين بقفازات أوبرا طويلة خلال ظهورها بحفل Baftas الأحد الماضي لحظة حاسمة في تطور أسلوبها.

الفستان القديم وبعض القفازات السوداء وزوج من الأقراط يبلغ سعرهما 17.99 جنيه إسترليني.

فهذه هي ليست المرة الأولى لكيت تعمل على إعادة تدوير الفساتين الخاصة بها بل على مدار سنوات ، اشتهرت كيت بلعبها بأمان مع فساتينها ذات الألوان المميزة ، والفساتين بطول الركبة وأحذية المحكمة عارية، وعلى الرغم من أنها كانت دائمًا تبدو رائعة على السجادة الحمراء، إلا أنها لم تخاطر أبدًا ، ويبدو أنها تتوافق مع القواعد الملكية، نتيجة لذلك، بدت لطيفة ، لكنها غالبًا ما كانت تفتقر إلى عامل الإبهار ، مع ظهور مظهر الاستثناء وليس القاعدة.

ولكن في العام الماضي ، كان هناك شيء من التغيير الجذري في أسلوب اختيارها للفساتين.

تميزت مجموعة Baftas يوم الأحد بجميع مربعات الموضة الرئيسية: الاستدامة ، والأقواس كبيرة الحجم ، والأقراط البارزة - وقفازات الأوبرا السوداء الطويلة ، كما هو موضح في عروض خريف وشتاء 2022 من بوتيغا فينيتا وموسكينو.

تبنت كيت ببطء ولكن بثبات إحساسًا جديدًا أكثر حدة بالأناقة لطالما كانت بطلة لأزياء هاي ستريت ، وهي الآن ترسم على منصات العرض ، وتختار الألوان المنعشة - الوردي الساخن ، والأزرق الجليدي ، والأخضر الليموني - وخطوط العنق الأكثر جرأة ، مثل فستان الساتان Phillipa Lepley الذي كانت ترتديه خلال جولة رويال كاريبيان في مارس الماضي.

أصبحت صور كيت الظلية أكثر عصرية أيضًا ، بدلاً من النظر إلى الاتجاهات الحالية فقط ، بدأت في ارتداء قطع عتيقة ، ولا سيما سترة شانيل تويد من تسعينيات القرن الماضي في نوفمبر - وهي نظرة مباشرة من كتاب أسلوب محرر الأزياء الفرنسي.

في حفل توزيع جوائز Prince William's Earthshot في بوسطن في ديسمبر، رأينا ارتداء كيت فستانًا مستأجرًا لأول مرة جاء فستان Kate باللون الأخضر البالغ 350 جنيهًا إسترلينيًا.

من المهم أن تطور أسلوب كيت يبدو أنه بدأ في وقت قريب من عيد ميلادها الأربعين في يناير من العام الماضي ، وهو عصر أعادت فيه العديد من النساء اختبار شعورهن تجاه أنفسهن.

يجب ألا ننسى أن لديها خلفية في الموضة - كانت تشتري إكسسوارات لـ Jigsaw قبل زواجها - لذا فهي تعرف كيف تكتشف الاتجاه القادم ، وكذلك ما يعنيه ما ترتديه.

إنها أيضًا ذكية بما يكفي لتعلم أن خزانة ملابسها هي المفتاح في مساعدتها على القيام بدورها الخاص في العائلة المالكة ، خاصةً منذ أن تم ترقيتها إلى أميرة ويلز بعد وفاة الملكة.