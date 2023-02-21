بوتين: الغرب دعم الانقلاب الدموى فى أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن هناك تغييرات جذرية وأحداثًا تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا، مشيرًا إلى أن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.

ولفت بوتين، في خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية، إلى أن الشعب الأوكراني بات أسيرًا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد، لافتًا إلى أن الغرب هو من دعم الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي، أن الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين، منوهًا إلى أن الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريًا.

وأشار إلى أن الغرب أنفق أكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا، لافتًا إلى أن "الغرب بدأ الحرب وروسيا تستخدم القوة لوقفها، كما أن أوكرانيا واصلت شن هجمات على دونباس رغم اتفاقيات دونباس".

وقال: إن الناتو توسع إلى حدودنا ونشر قواعد عسكرية بالقرب من روسيا، وأرسلنا ضمانات أمنية إلى واشنطن والناتو لكنهما ردا بالرفض، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لديها مئات القواعد العسكرية حول العالم ونسفت السلام".

وأردف بوتين: "الناتو توسع إلى حدودنا ونشر قواعد عسكرية بالقرب من روسيا، وأوروبا في حاجة إلى أمن غير مجزأ، لكن الرد كان سلبيًا للغاية"، مضيفًا: "ندافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط وإنما عن عالم متعدد الأقطاب".

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن بلاده كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن أوكرانيا خدعتها، مشيرًا إلى أن: "أوكرانيا لم تترك لنا أي خيار سوى القيام بعملية عسكرية، وسنطور العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة".

ونوه بأن: "أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني، حيث إنها أصبحت منطلقًا للكراهية ضد موسكو منذ 2004، وهناك تغيرات جذرية في العالم ونعمل من أجل حماية مواطنينا في أراضينا التاريخية".