الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: الغرب دعم الانقلاب الدموى فى أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن هناك تغييرات جذرية وأحداثًا تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا، مشيرًا إلى أن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.

ولفت بوتين، في خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية، إلى أن الشعب الأوكراني بات أسيرًا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد، لافتًا إلى أن الغرب هو من دعم الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي، أن الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين، منوهًا إلى أن الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريًا.

وأشار إلى أن الغرب أنفق أكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا، لافتًا إلى أن "الغرب بدأ الحرب وروسيا تستخدم القوة لوقفها، كما أن أوكرانيا واصلت شن هجمات على دونباس رغم اتفاقيات دونباس".

وقال: إن الناتو توسع إلى حدودنا ونشر قواعد عسكرية بالقرب من روسيا، وأرسلنا ضمانات أمنية إلى واشنطن والناتو لكنهما ردا بالرفض، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لديها مئات القواعد العسكرية حول العالم ونسفت السلام".

وأردف بوتين: "الناتو توسع إلى حدودنا ونشر قواعد عسكرية بالقرب من روسيا، وأوروبا في حاجة إلى أمن غير مجزأ، لكن الرد كان سلبيًا للغاية"، مضيفًا: "ندافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط وإنما عن عالم متعدد الأقطاب".

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن بلاده كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن أوكرانيا خدعتها، مشيرًا إلى أن: "أوكرانيا لم تترك لنا أي خيار سوى القيام بعملية عسكرية، وسنطور العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة".

ونوه بأن: "أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني، حيث إنها أصبحت منطلقًا للكراهية ضد موسكو منذ 2004، وهناك تغيرات جذرية في العالم ونعمل من أجل حماية مواطنينا في أراضينا التاريخية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادة الغربيين أوكرانيا الشعب الأوكراني روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

محاكمة تأديبية لمستشار فى وزارة الزراعة

القبض على أدمن صفحة بيع «فلوس مزورة» بالإسكندرية

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار فى قنا

برنامج تدريبى لمراجعى هيئة الاعتماد والرقابة لدفع منظومة التأمين الصحى الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟