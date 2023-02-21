أحد متطوعي التحالف الوطني: المبادرة وحّدت جهودنا ونصل الآن لمستحقي الرعاية (فيديو)

نظّم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أكبر اصطفاف لناقلات تتضمن مواد غذائية وكساء وبطاطين وخدمات طبية، تحت شعار «قطار خير التحالف» لأهالي محافظة المنيا.

وقال أحد المتطوعين: «شعرنا بسعادة جميلة جدًا، لأننا الآن أصبحنا نستطيع الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وحّد جهودنا حتى لا يحدث أي تكرار في التوزيع، وأصبحنا الآن نصل لمستحقي الرعاية الطبية والخدمية».

وقال متطوع آخر: «قمنا بعمل فحص وبحث ميداني للحالات حتى نؤهلها لعمل العمليات بالمجان، منها عمليات مياه بيضاء وشبكية وقرنية وزرع عدسة، وكل شيء في تخصص العيون بعد التأكد من مدى استحقاق الحالة».

وأضاف: «نشارك بمبادرة "قدم صحيح" لمرضى السكر للحفاظ عليهم من عمليات البتر».