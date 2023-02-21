الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. الأهلي يسعي لاستعادة الانتصارات على حساب أسوان

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي، مع نظيره أسوان، في الثالثة إلا ربع، عصر اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري، على ملعب ممثل زهرة الجنوب.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 37 نقطة عقب خوض 15 مباراة فاز خلال 11 مباراة، بينما تعادل في أربعة مواجهات لكنه لم يخسر أي مباراة حتى الآن، بينما يأتي فريق أسوان في المركز التاسع، برصيد 22 نقطة.

ويسعي السويسري مارسيل كولر المدير الفني في تعويض خسارة الفريق أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتصحيح الأخطاء المتكررة بعد تذبذب مستوي اللاعبين عقب المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب والحصول علي المركز الرابع.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل الفريق الذي سيخوض به اللقاء المكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وفي وسط الملعب حمدي فتحي وأليوديانج وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم محمد شريف.

الاهلى الهلال السوداني السويسري مارسيل كولر أسوان الدوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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